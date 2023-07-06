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Spor
AA 06.07.2023 21:03

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Matt Mitchell'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Matt Mitchell'i kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell kadroya katıldı.

Geride kalan sezon Strasbourg formasıyla Fransa liginde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 14,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarını yakaladı. Mitchell, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 20,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları tutturdu.


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