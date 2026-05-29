Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Osman Aşkın Bak, bir araya geldiği milli futbolcularla bayramlaşarak başarı dileğinde bulundu.

Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Sporcularımız, teknik heyet ve federasyon çok emek vererek bizleri mutlu etti. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Bence milli takımımız orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi önemli oyuncularımız var. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu ve futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı ve sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz 'Çılgın Türkler'iz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar." diye konuştu.