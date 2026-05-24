Çorum FK, Süper Lig’e yükseldi

Trendyol 1. Lig play off finalinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

Çorum FK TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Çorum FK'nın galibiyet golleri Serdar Gürler ve Mame Thiam'dan geldi.

Çorum'da Süper Lig'ye yükselme sevinci

Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Kadeş Barış Meydanı ve Hürriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Arca Çorum FK bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentin sokaklarını tek tek gezdi.

Bakan Bak'tan Çorum FK'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Arca Çorum Futbol Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Esenler Erokspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Arca Çorum Futbol Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."