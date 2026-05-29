Hafif Sağanak Yağışlı 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.05.2026 11:22

Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı.

Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yıllarında 22 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (5) takım, Brezilya oldu. İtalya ve Almanya, dörder kez mutlu sona ulaştı.

Arjantin 3, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

Uruguay, İngiltere ve İspanya finalde kaybetmedi

Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.

İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.

Dünya Kupası'nın en "dramatik" takımı Hollanda

Dünya Kupası'nın en "dramatik" takımı, Hollanda olarak göze çarptı.

"Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken mutlu sona ulaşamadı.

Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.

Bu arada birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan, kupanın bir adım uzağında kaldı.

Almanya 8, Brezilya 7 kez finalist oldu

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu.

Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

ETİKETLER
Dünya Kupası FIFA İspanya İngiltere Arjantin Fransa
Sıradaki Haber
Çorum FK, Süper Lig’e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü
11:16
İstanbul'daki Çamlıca Kulesi 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı
11:11
Ömer Çelik: Irkçılık ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir
11:12
Ekonomi gündemi bayram sonrası yoğunlaşıyor
10:52
Bakan Kurum: Başkentlileri İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne bekliyoruz
10:48
Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ