Az Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.05.2026 18:28

e-Duruşma sisteminin kapsamı genişliyor

Bakan Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı.

e-Duruşma sisteminin kapsamı genişliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişlettiklerini belirtti.

Sistemin bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını aktaran Gürlek, "Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor, hakimlerimizin bu yönteme resen karar verebilmesinin önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet hizmetlerini vatandaş odaklı hale getirme hususunda da kararlılık vurgusu yapan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor, yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
18:23
DSÖ: Tütün kullanımı her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor
18:06
İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da buğday tarlalarını ateşe verdi
17:43
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 1000'i aştı
17:48
İstanbul'da fetih ruhu coşkuyla yaşatılıyor
17:31
Haaretz: BM, İsrail güçlerinin 10'u çocuk 31 Filistinliye cinsel şiddet uyguladığını doğruladı
Pamukkale’de atlı jandarma timine yoğun ilgi
Pamukkale’de atlı jandarma timine yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ