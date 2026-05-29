TRT Haber 29.05.2026 14:58

Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi.

Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli bir kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vanuatu bayraklı geminin 28 Mayıs gecesi saldırıya uğradığı belirtilerek, "Mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Kontrolsüz tırmanmadan kaçınılmalı"

Karadeniz'de son dönemde gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için doğurduğu risk ve tehditlere dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusundaki uyarıların, ilgili tüm taraflara her düzeyde iletildiği vurgulandı.

Açıklamada, savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi;

Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."

