UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere temsilcisi Arsenal, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi" final müsabakasına 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

PSG, 2 kez finale çıkıp 1 kez kazanabildi

Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde üst üste ikinci zaferini kovalayacak.

Arsenal ilk peşinde

"Topçular"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk için mücadele edecek.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Başarıyı, 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden ilk kupasıyla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İki takım arasındaki 8. randevu

PSG ile Arsenal, UEFA organizasyonlarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ikisi UEFA Kupa Galipleri Kupası, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçta dengeli sonuç ortaya çıktı. İki ekip de ikişer galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fransızların 9, İngilizlerin 27. finali

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Fransızlar 9, İngilizler, 27. kez kupa için mücadele edecek.

1955'ten bu yana düzenlenen "Kupa 1"de Fransa'dan PSG'nin yanı sıra Olimpik Marsilya ve Reims ikişer, Saint-Etienne ile Monaco birer kez finale yükselme başarısı gösterdi. Marsilya, 1992-1993 sezonunda İtalya temsilcisi Milan'ı 1-0 yenerek kupaya uzandı. Üçüncü kez finale çıkan PSG ise geçen sezon Inter'i 5-0 yenerek zafere ulaştı.

Bu güne kadar 26 kez finale çıkan İngilizler ise Liverpool (10), Manchester United (5), Chelsea (3), Nottingham Forest (2), Chelsea (2), Aston Villa (1), Leeds United (1), Arsenal (1), Tottenham (1) ile bu sahnede yer aldı.

Liverpool 6, Manchester United 3, Chelsea ile Nottingham Forest ikişer, Manchester City ile Aston Villa ise birer kez şampiyonluğu elde etti. İkinci kez finalde mücadele edecek Arsenal, şampiyonluğu kazanması durumunda bunu başaran 7. İngiliz takımı olacak.

24 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Arsenal, yarınki finali kazanması durumunda kupayı kaldıran 25. takım olacak.

İspanya temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan (15) takım ünvanını elinde tutuyor.

Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG'nin yanı sıra Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İspanya ekipleri 20 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız ekipleri 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.