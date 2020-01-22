Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji gruptaki 2. galibiyetini alırken, Enisey 3. kez yenildi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Enisey, ilk 5 dakikayı Popov önderliğinde bulduğu basketlerle 14-7 üstün geçti. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, Hardy'nin 8. dakikadaki üçlüğüyle öne geçse de (18-17) konuk ekip Hogue ve Green'in isabetleriyle çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Hardy'nin hücumdaki etkili performansıyla 15. dakikada öne geçti: 37-35. Clark'ın 18. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (47-37) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili bir giriş yapan Bahçeşehir Koleji, Hardy ve Jones'un dış atışlarıyla 23. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 63-48. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, son çeyreğe Bahçeşehir Koleji'nin 80-69'luk üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe çok etkili başlayan Enisey, 32. dakikada Lewis'in basketiyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 80-76. Savunma sertliğini arttıran misafir takım, 35. dakikada Zubcic'in basket faulden kazandırdığı 3 sayıyla skoru eşitledi: 86-86. Golden'ın üst üste bulduğu 6 sayıyla yeniden maçın kontrolüne eline alan Bahçeşehir Koleji, parkeden 103-95 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Ivor Matejek (Çekya), Marko Vuckovic (Slovenya), Ognjen Jokic (Karadağ)

Bahçeşehir Koleji: Golden 22, Hardy 18, Jones 19, Hadi Özdemir, Mathiang 22, Clark 17, Thomas Akyazılı 3, Alper Özcan, Doğan Şenli 2

Enisey: Berry 5, Rebic 3, Viktorov 2, Zubcic 14, Popov 6, Green 12, Lewis 20, Hogue 17, Zakharov 9, Gudumak, Komissarov 7

1. Periyot: 20-25

Devre: 51-43

3. Periyot: 80-69

Beş faulle çıkan: 34.44 Hadi Özdemir (Bahçeşehir Koleji)

[Fotoğraf: AA]

Zafer Aktaş: İki takım için de gruptan çıkma açısından önemli bir maçtı

Aktaş, gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İki takım için de gruptan çıkma açısından önemli bir maçtı. İki ekipte geçen hafta kaybetmişti. Şansımızı devam ettirmek adına önemli bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum."

Gruptan çıkmak için Hollanda'da oynayacakları ZZ Leiden maçını da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Aktaş, "İki Türk takımının (Pınar Karşıyaka) çeyrek finale yükselmesi ve ikisinden birinin kupayı ülkemize getirmesini temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA