Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Erkeklerde Sırp Filip Krajinovic ile karşılaşan İsviçreli tenisçi Federer, 1 saat 32 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Kadınlarda Sloven Tamara Zidansek ile karşılaşan ABD'li Serena Williams ise 1 saat 18 dakikalık mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu arada tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ve 12 numaralı seribaşı Fabio Fognini, kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Madison Keys 3. tura çıkan diğer tenisçiler oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünya 8 numarası Berrettini veda etti

Turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, Berrettini ile dünya 100 numarası Sandgren karşılaştı.

2018'de ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıkan Sandgren, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5) kazanarak bir sürprize daha imza attı.

Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki Carla Suarez Navarro da 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Djokovic ve Barty 3. tura yükseldi

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.

15 yaşındaki Gauff 3. turda

Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.

Bir numaralı seribaşı Ashleigh Barty, dünya 4 numarası Naomi Osaka ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, rakiplerini 2-0 ile geçerek 3. tura yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

4. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Federico Delbonis, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de Pedro Martinez ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Laura Siegemund ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep ile Harriet Dart mücadele edecek.

Kaynak: AA