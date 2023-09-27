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Spor
AA 27.09.2023 12:10

Bahçeşehir Koleji'nde Axel Bouteille sezonun başarılı geçeceğine inanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin, Fransız oyuncusu Axel Bouteille, hedeflerine ulaşacakları başarılı bir sezon yaşayacaklarına inanıyor.

Bahçeşehir Koleji'nde Axel Bouteille sezonun başarılı geçeceğine inanıyor

İstanbul'da 2017'de kurulduktan sonra, tesisleri ve altyapısıyla ligin kurumsallaşmış ekiplerinden biri haline gelen Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası kazandığı geçen sezon olduğu gibi 2023-2024'te de hem Avrupa hem de Türkiye'de başarı için hazırlanıyor.

Axel Bouteille, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle burada olduğum için mutluyum." dedi. Bouteille, hazırlık döneminin sonuna geldiklerini belirtti. Fransız forvet, hedeflerini anlattı.

"Bundan sonra hedefler için adım adım ilerleyeceğiz. Sezon sonunda neler olduğunu göreceğiz. Avrupa Kupası'nda ve Türkiye liginde kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Sezon ilerledikçe de gelişimize devam edip neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Axel Bouteille, sahip olduğu tecrübeyi yeni takımına getirmesi ve yeniden Avrupa şampiyonu olma iddialarına ilişkin de konuştu.

"Bildiğiniz gibi, Tony Taylor ile beraber Türk Telekom'dan buraya geldik. Geçen sezon da başarılı bir sezon geçirdik. Geçen sene orada yaşadığımız tecrübeleri saha içinde ve saha dışında takım arkadaşlarımızla paylaşacağımızı, birlikte ileriki hedefler için gitmek istediğimizi söyleyebilirim."

"İspanya'dan sonra en iyi lig Türkiye'de"

Türk basketbolunu değerlendiren Fransız oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin İspanya'dan sonra en iyi organizasyon olduğunu vurguladı.

"Bence çok iyi bir lig. Daha önce İspanya'da da oynamıştım. İspanya için, 'Avrupa'nın en iyi ligi' diyebilirim ama İspanya'dan sonra en iyi ligin Avrupa'da Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. O yüzden fazlasıyla mücadeleli ve zor bir lig."

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