Bahçeşehir Koleji Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Can Maxim Mutaf, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.