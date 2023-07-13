Bahçeşehir Koleji Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Oyun kurucu şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Can Maxim Mutaf, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 26 maçta 7,1 sayı ortalaması yakaladı.
Can Maxim Mutaf, Bahçeşehir Koleji'nde!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) July 13, 2023
Son olarak Büyükçekmece'de forma giyen oyuncu ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağladık.
Ailemize hoş geldin, @maximmutaf !
#FlyHighTogether pic.twitter.com/GVKJ6DpBgx