Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.07.2023 20:01

MKE Ankaragücü'nün kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde 14 Temmuz Cuma günü başlayacak Bolu kampının kadrosu duyuruldu.

MKE Ankaragücü'nün kamp kadrosu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki sarı-lacivertli takımın kamp kadrosuna şu isimler yer aldı:

Bahadır Han Güngördü, Doğukan Kaya, Fatih Demir, Nihad Mujakic, Enock Kwateng, Mert Çetin, Uros Radokovic, Alperen Kuyubaşı, Atakan Çankaya, Fıratcan Üzüm, Stelios Kitsiou, Matej Hanousek, Hayrullah Bilazer, Lamine Diack, Andrej Djokonovic, Pedrinho, Giorgi Beridze, Anastasios Chatzigiovanis, Siraç Astanakulov, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Onur Efe Ekri, Mervan Yusuf Yiğit, Riad Bajic, Ali Sowe.

Sarı-lacivertliler, Bolu'da 21 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve 22 Temmuz'da Ankara'ya dönecek.

Başkent ekibi 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışması için 25 Temmuz'da yine Bolu'ya gidecek. Bu kamp ise 1 Ağustos'a kadar sürecek.

Atakan Çankaya'nın sözleşmesini uzatıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atakan Çankaya, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecektir." denildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Atakan Çankaya, geçen sezon başkent ekibiyle 26 maçta forma giydi.

ETİKETLER
MKE Ankaragücü Ankara
Sıradaki Haber
Süper Lig ile 1. Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Diyarbakır'da narkotik operasyonunda 13 tutuklama
20:55
BM: Çatışmadan kaçanlar için küresel dayanışma gerekli
20:44
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü
20:49
Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniği
20:22
Drift yapan sürücü kazaya neden oldu
20:23
ABD'den ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a soruşturma
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
İstanbul'da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tamir ettiği kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ