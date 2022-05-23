Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BAU Future Campus'te beş binden fazla Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çalışanının katıldığı ve sanatçı Yalın'ın sahne aldığı kutlamaya basketbolcular üstü açık otobüsle giriş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bahçeşehir Koleji takımı kupa seremonisiyle FIBA Avrupa Kupası'nı bir kez daha kaldırırken, festivale katılanlar Yalın'ın şarkılarıyla eğlendi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan konser esnasında Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğunu kazanması sahneden ilan edildi ve etkinliğe katılanlar çifte kutlama yaptı.