Dernek başkanı İsmail Kadayıfçı, 26 Mayıs'ta Berlin yakınlarındaki Trebbin beldesinde 100 dönüm arazi üzerinde şampiyonluk kutlaması ve aile şenliği yapacaklarını belirterek, "Bu şenliğe sadece Trabzonsporlular değil tüm halkımız davetlidir." diye konuştu.

Kadayıfçı, Trabzon kültürünü tanıtmak amacıyla yapılacak şenliğe Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara, Karadenizli sanatçılar Hülya Polat, Sinan Yılmaz, Dinçer ve Tahsin Terzi'nin katılacağını açıkladı.

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Şenlikte Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı üç adet Trabzonspor şampiyonluk formasının derneğe bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa sunulacağını kaydeden Kadayıfçı, şenlik alanında çok sayıda yöresel yemeğin sunulacağını dile getirdi.

Trabzon'un plaka kodunun 61 olduğuna işaret eden İsmail Kadayıfçı, Almanya'ya işçi göçünün 61. yılında Trabzonspor'un uzun bir aradan sonra şampiyon olmasının çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.