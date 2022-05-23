Toplam 1519 sarı ve 93 kırmızı kartın gösterildiği ligde hafta başına 39,97 sarı ve 2,45 kırmızı kart kullanıldı. Beşiktaş'ın 91 sarı ve 10 kırmızı kartla en çok kart gören ekip olduğu ligde VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncular da 10 kez takımlarını eksik bıraktı.

Sezonu 94 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamlayan Kasımpaşa da en fazla sarı kart gören ekip oldu.

Fraport TAV Antalyasporlu oyuncular sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyon Trabzonspor da sezonu 60 sarı kartla en az sarı kart gösterilen ekip konumunda tamamladı.

En çok kırmızı kart görenler

Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano 4 kez kırmızı kart görürken Beşiktaş'tan Valentin Rosier 3, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük) ve Francisco Montero (Beşiktaş) ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

En çok sarı kartla cezalandırılanlar

Yukatel Kayserisporlu İbrahim Akdağ gördüğü 11 sarı kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isim oldu. Welinton (Beşiktaş), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Obinna Nwobodo (Göztepe), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Karim Hafes (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) ve Tarkan Serbest (Kasımpaşa) 10 sarı kartla İbrahim Akdağ'ı takip etti.

En fazla kart gösterilen maçlar

Ligde Atakaş Hatayspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarında hakemler onar kez sarı kartını kullandı. Göztepe-Beşiktaş müsabakasında hakem 3 kırmızı kart gösterirken, 15 müsabakada da hakemler ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

Toplam 11 müsabakada hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Kart dağılımı

2021-2022 sezonunda gösterilen kartların takımlara göre dağılımı şöyle: