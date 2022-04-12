Bafetimbi Gomis eski formundan uzak
Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki ikinci dönemi, beklentilerin uzağında geçiyor. Sarı kırmızılı kulübün 4 yıl sonra yeniden renklerine kattığı Fransız forvet, henüz istenen katkıyı veremedi.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Fransız santrforun performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Sarı kırmızılı ekipteki ilk döneminde 29 kez fileleri havalandıran deneyimli forvet, gol kralı olmuştu. O sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı veren Gomis, kritik golleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu.
Sonrasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan tecrübeli santraforun yolu 4 yılın ardından yine Galatasaray'la kesişti. Sarı kırmızılı taraftarların dört gözle yolunu beklediği Gomis bu kez beklentileri karşılayamadı.
Fransız golcü 5 golün 3'ünü penaltıdan attı
Forma giydiği 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, sadece 6 karşılaşmanın 11'inde kendine yer buldu. 2 maçta 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu attığı 5 golün üçünü penaltılardan kaydetti.
Gomis Çaykur Rizespor maçında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36 yaşındaki santrfor ayrıca Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş ve 2-0 kaybettiği Fenerbahçe derbilerindeki etkisiz görüntüsüyle eleştirildi.
Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
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