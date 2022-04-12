Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Fransız santrforun performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Sarı kırmızılı ekipteki ilk döneminde 29 kez fileleri havalandıran deneyimli forvet, gol kralı olmuştu. O sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı veren Gomis, kritik golleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu.

Sonrasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan tecrübeli santraforun yolu 4 yılın ardından yine Galatasaray'la kesişti. Sarı kırmızılı taraftarların dört gözle yolunu beklediği Gomis bu kez beklentileri karşılayamadı.

Fransız golcü 5 golün 3'ünü penaltıdan attı

Forma giydiği 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, sadece 6 karşılaşmanın 11'inde kendine yer buldu. 2 maçta 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu attığı 5 golün üçünü penaltılardan kaydetti.

Gomis Çaykur Rizespor maçında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36 yaşındaki santrfor ayrıca Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş ve 2-0 kaybettiği Fenerbahçe derbilerindeki etkisiz görüntüsüyle eleştirildi.

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.