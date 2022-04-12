Süper Lig’de 32. haftada oynanan 10 maçta toplam 30 gol atıldı. 6 ev sahibi, 3 deplasman takımının galip ayrıldığı haftada tek beraberlik Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşandı.

Bordo-mavili ekip uzun süredir liderliğini sürdürürken, son 3 maçta 7 puan kaybetti.

Haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, puanını 72'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

[Fotoğraf: AA]

Derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu haftada puanını 59'a yükselterek ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 58 puanla üçüncü sıraya geriledi.

GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Küme düşme hattında bulunan Altay ve Göztepe, haftayı puansız kapattı. Konyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ise puanını 29'a yükseltti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Derbinin kazananı Fenerbahçe

Sezonun en önemli maçlarından biri pazar akşamı oynandı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürdü hem de ligde 2.’liğe yerleşti. 59 puana ulaşan Fenerbahçe, son 8 maçta 22 puan topladı.

[Fotoğraf: İHA]

Avrupa yarışı kızıştı

58 puanlı Konyaspor’un Rize’den 2-1 mağlup ayrıldığı haftada Başakşehir ve Adana Demirspor 3 puana ulaşan ekipler oldu.

Sahasında Alanyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle olan puan farkını 2’ye indirerek 7. sıraya yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

Antalyaspor’dan üst üste 5. galibiyet

Nuri Şahin yönetimindeki 47 puanlı Antalyaspor, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Sahasında Hatayspor’u farklı (4-1) mağlup eden kırmızı-beyazlılar üst üste 5. galibiyetini alıdı.

Yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Karagümrük de puanını 46’ya yükseltti.

[Fotoğraf: İHA]

Ateş hattında 3 takım kaybetti

Altay’ın Adana Demirspor’a kaybetmesi, Giresunspor’un da Yeni Malatyaspor’u yenmesi ile küme düşme potasında yer alan takımların umutları azaldı.

Öte yandan Malatya ekibi, bu mağlubiyetle matematiksel olarak 1. Lig’e düşmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Konyaspor’u 2-1 yenen Çaykur Rizespor alt sıralarda 3 puana ulaşan tek takım olurken, Göztepe ise kötü gidişatını sürdürdü.

İzmir temsilcisi sahasında Kayserispor’a kaybederken rakibinin de 5 maçlık mağlubiyet serisi sona ermiş oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Batshuayi’den duble

Hatayspor’un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi 15 golle zirvedeki yerini korurken, 14 gollü Umut Bozok ile birlikte haftayı sessiz geçti.

Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi haftayı 2 golle kapatırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Çaykur Rizespor’un galibiyetinde başrol oynayan Joel Pohjanpalo ile 3 ay sonra golle tanışan Karagümrüklü Aleksandar Pesic gol sayısını 13’e çıkaran isimler oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-2

Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Adana Demirspor-Altay: 3-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 4-1

Puan durumu

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

33. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)