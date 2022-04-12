Fenerbahçeli Miha Zajc, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamaya çok yakın. 27 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de 26 maçta 8 kez fileleri sarmayı başardı.

Zajc, sezonun bitime 6 maç kala kariyer rekorunu kırma adına büyük şansa sahip.

2016-2017 sezonunun ilk yarısında 7 gol, 1 asiste ulaşan Sloven oyuncu, bu performansıyla devre arasında İtalya'nın Empoli kulübüne transfer oldu.

İtalya'daki ilk döneminde çok az süre alan Zajc, sezonun kalanında 1 gol, 1 asist üretebilirken toplamda 8 gol, 2 asiste ulaştı.

Kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı

En büyük patlamasını 2017-2018'de yapan Sloven oyuncu Serie B'ye düşen takımında 41 lig maçında 8 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesine ulaştı ve Empoli'nin yeniden Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymeye başlayan Miha Zajc, geçen sezon da Genoa’ya kiralandı.

Sezon başında yolların ayrılması beklenen Sloven futbolcu, Pereira’nın isteğiyle takımda tutuldu. İsmail Kartal ile birlikte çıkışa geçen Zajc, derbide takımının ilk golünü kaydederken şimdiden ligde 8 gol, 1 asiste ulaştı.

Galatasaray maçında 11 bin 900 metre ile en çok mesafe kat eden oyuncu olan başarılı orta saha, fileleri bir kez daha havalandırırsa, kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak.