9. dakikada Emre Akbaba Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Bammou skoru dengeledi. 1-1

55. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı gol oldu ve Galatasaray tekrar öne geçti. 2-1

85. dakika Adem Büyük takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-1

Aytemiz Alanyaspor yarı finalde, Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak. İlk maç 0-0 sona ermişti.

Yarı finalde ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 9. dakikada sağ kanatta Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde iyi hareketlenen Emre Akbaba güzel bir kafa vuruşuyla golü attı. 1-0

16. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu, Fernando Muslera kolay bir şekilde topu kontrol etti.

18. dakikada sağ köşeden kullanılan kornere ceza sahasında Junior Fernandes kafayı vurdu ancak etkili bir vuruş olmadı.

22. dakikada Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

27. dakikada sol kanattan Junior Fernandes'in yerden pasına kale önünde son anda Marcao müdahele etti, top kornere gitti.

27. dakikada Anastasios Bakasetas sol çaprazdan kaleyi denedi, kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

GOL - ALANYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 31. dakikada Junior Fernandes'in ara pasıyla sol kanatta iyi hareketlenen Ceyhun Gülselam topu ceza sahasına gönderdi Yacine Bammou gelişine vurdu ve maçta eşitlik geldi. 1-1

VAR KARARIYLA GOL İPTAL 32. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Jean Michael Seri durumu 2-1 yapıyor ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol ofsayt gereçkesi ile iptal ediliyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası ön çizgisine yerden gönderdiği pasa Henry Onyekuru gelişine vurdu, ancak top üst direkten geri döndü.

PENALTI 54. dakikada Ömer Bayram'ın köşe vuruşunda Bammou ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ 55. dakikada kazanılan penaltıyı Adem Büyük düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 2-1

GOL - GALATASARAY ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU 85. dakikada sağ kanattan Younes Belhanda arka direğe doğru ortaladı. Savunma arkasına sarkan Adem Büyük topu ağlarla buluşturdu. 3-1

ALANYASPOR'DAN NET GOL POZİSYONU 90+1. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası içinde indirdiği topa Anastasios Bakasetas sert vurdu, Fernando Muslera son anda topa uzandı ve gole izin vermedi.

Mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Yarı finale kalan takım Aytemiz Alanyaspor oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Henry Onyekuru), Marcao, Mariano, Donk, Seri (Dk. 82 Jesse Sekidika), Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Younes Belhanda), Adem Büyük.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano (Dk. 63 Onur Bulut), Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bakasetas, Djalma, Bammou.

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 15 Adem Büyük, Dk. 86 Ryan Donk, Dk. 87 Mariano, Dk. 90+9 Feghouli (Galatasaray), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 79 Salih Uçan, Dk. 85 Georgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray),