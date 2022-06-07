Portekiz'in Guimaraes kentinde 16 Haziran'da başlayacak Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda antrenörü Mehmet Ali Ekin ile hazırlıklarını sürdüren milli cimnastikçi, şampiyona hedefleri hakkında açıklama yaptı.

Şampiyona için hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini, geçen yıl yaşadığı sakatlık ve ameliyat sürecini sorunsuz atlattığını kaydeden Ayşe Begüm, günde ortalama 6 saat antrenman yaptığını kaydetti.

Çalışma temposunun zaman zaman bunalttığını ancak koyduğu hedefin büyük olduğunu düşünerek motive olduğunu dile getiren Ayşe Begüm, şampiyonaya yeni müzik ve koreografiyle katılacağını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, Portekiz'e unvanını koruma hedefiyle gideceğine işaret etti.

"Bir sporcunun iki kez üst üste şampiyon olması motivasyonu üzerine çalışıyoruz şu anda. Dünya şampiyonluğunu geçen sene getirdik ama şimdi ikincisi için çalışıyoruz. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışıyoruz. 2021 Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir sakatlık ve ameliyat sürecim olmuştu. Onların tamamını atlattık, şu anda antrenman salonunda ter döküyoruz. Çok çalışıyoruz, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Mehmet Ali Ekin: Sağlam rakiplerimiz var

Elde ettiği başarıların arkasında önemli fedakarlıkların yattığını, haftanın her gününü salonda geçirdiğini, okulunu uzaktan takip edebildiğini, beslenme konusunda sıkı bir diyet uyguladığını anlatan milli sporcu, cimnastiğe olan sevgisi nedeniyle bu yaşam biçiminin kendisine zor gelmediğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Mehmet Ali Ekin de dünya şampiyonasına büyük bir heyecanla hazırlandıklarını anlattı.

"Geçen yılın dünya şampiyonu olduğumuz için favori ekiplerden bir tanesiyiz. Ama sağlam rakiplerimiz var. Biz de iyiyiz, hedefimiz önce altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmak. İkimiz de inanıyoruz, alıp geleceğiz."