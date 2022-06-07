Dağcı Mesut Akgün liderliğinde Eskişehir ve Konyalı dağcıların oluşturduğu ekip, Frig yürüyüş yolunun Afyonkarahisar ve Eskişehir illerini kapsayan bölümünde planladıkları rota başlangıcı olan Afyonkarahisar-Ayazini Avdalaz Kalesi'nden başladı.

[Fotoğraf: AA]

Ekibin, 3 gün süren tarihi ve doğa güzelliklerini arasındaki toplam 95 kilometrelik yürüyüşü Eskişehir'deki Ariastis anıtı, Gerdekkaya kaya mezarları ve Doğanlı kaleye ulaşılmasıyla sona erdi.