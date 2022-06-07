Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'un teknik direktörü oldu.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz iöza töreninde konuştu.

"Hocamız ile Sivasspor'un hikayesinin ikinci döneminde devam ediyoruz. Daha önce 3 yıl birlikteliğimiz olmuştu. Sonrasında 6 yıl aradan sonra tekrar 3 yıllık süreçte göreve geldi ve bizi bu dönemde başarıdan başarıya taşıdı. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bugün atacağımız imza önemli. 55 yıllık tarihimizde en fazla görev yapan teknik direktörümüz olacak. Hocamız için de en uzun görev aldığı takım Sivasspor. 244 maç. Bu 1 yıllık sözleşme sembolik. Hocamızın prensipleri gereği 1 yıllık yapıyoruz ama uzun yıllar gönül sözleşmemiz olduğunu biliyoruz. Ligi ve Avrupa ligini taşıyacak takımı oluşturmak için adımlarımızı atıyoruz."

"İstikrarın önemli olduğunu düşünüyoruz"

Otyakmaz, Rıza Çalımbay'ın hedeflerinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Hocamızın hedef koyması bizi mutlu ediyor. Sivasspor ligde olduğundan beri Avrupa hedefimiz var. Şampiyonluk hedefimiz var ama ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Avrupa kupalarına 6 kez katıldık ama 2 kez de hem sistem hem UEFA kuralları gereği katılamadık. Sivasspor zaten hedefli bir takım, hedefli bir hocayla da birlikte. Her şey Sivas ve Sivasspor için. Bu istek ve arzudan memnun olduğumuzu da söyleyebilirim. İstikrarın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Otyakmaz, kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini söyledi.

"5 yıl önce bir altyapı hamlesi gerçekleştirdik ve ciddi bir eğitim veriyoruz. Bunun sonucunu da alıyoruz. Pandemi olmasa daha fazla oyuncu çıkarabilirdik. U-19 takımımız ilk 5'e girdi. U-16 takımımız Galatasaray ile final maçına çıkıyor. Bunları görmek bizi sevindiriyor. Hocamız da bunları izliyor, raporlar alıyor. İnşallah daha çok oyuncumuzu da takımımızda göreceğiz."

Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın maddi anlamda çok bir getiri olmadığını ve kazanılan geliri futbolculara prim olarak verdiklerini ifade etti.

"Biz borçsuz kulübüz diye bir açıklama yapmıyoruz ama bizi takdir etmek adına sürekli bu ön plana çıkartılıyor. Bir taraftan gurur verici ama biraz da bu durum nazara geldi. Gelirlerimizin artması halinde daha iddialı bir takım haline geleceğiz."

Rıza Çalımbay: Avrupa'da başarı istiyoruz

Teknik direktör Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yola devam etmekten mutlu olduğunu belirtti.

"İmzalar atıldıktan sonra yeni sezon için çalışmalarımıza başlayacağız. Tekrar sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu oldum. Bundan önce nasıl başarılı olduysak bundan sonra da aynı başarıları devam ettirmek için tüm çabayı göstereceğiz. Sivasspor'un artık hep ilk 5 içinde olması ve Avrupa kupalarına katılması gerekiyor. Son dönemde güzel işler yaptık. Hedefimizin de ilk 5 olması gerekiyor. Ligin gidişatı kolay değil ama ona göre de iyi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız. En öncelikli hedefimiz Avrupa kupa play-off finali ve Süper Kupa. Orayı geçtiğimizde Sivasspor büyük avantaj yakalayacak. Gruplara gireceğiz. Tersi olsa da diğer gruba gireceğiz. Hem ligi, hem Avrupa'yı birlikte götürmemiz gerekecek. Kadromuzu iyi bir şekle getirip 4-5 transfer yapmamız gerekecek. Yönetimimizle görüştük. Aynı fikirdeyiz. Önemli olan oyuncularımızı bulup onları kadromuza katarak güçlü bir şekilde lige ve Avrupa'ya girmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz.

Önceki sezonda sıkıntılar yaşadık. Bu sezon güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da söz sahibi olmak istiyoruz. En önemlisi ligi de aynı anda götürmemiz gerekiyor. Takımımıza gelenler olacağı gibi gidecekler de olacak. Aşırı oyuncu alıp takımın dengesini bozmayacağız. Alt yapıdan son maçlarda oynattığımız arkadaşlarımız var. Bugün U16 takımımız final oynuyor. Oradan da oyuncular alacağız. Alt yapıyı unutmuş değiliz. Oynayacak kalitede oyuncular alıyoruz. Faydası olacakları seçiyoruz. Kiralık gidenlerden gelecekler olacak. Bizi Avrupa'da ve Türkiye'de ileriye götürecek oyuncuları mutlaka kazandırmamız gerekiyor."

Sezon hazırlıklarına 26 haziranda başlayacaklarını hatırlatan Çalımbay, o zamana kadar bütün transferleri tamamlayıp kampa dahil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.