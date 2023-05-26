Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.05.2023 16:02

Ayhancan Güven Almanya'da yarışacak

Motor sporları dünyasındaki en prestijli ve en çok takip edilen serilerden biri olan Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın (DTM) ilk yarışı cumartesi günü yapılacak.

Ayhancan Güven Almanya'da yarışacak
[Fotograf: AA]

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de katılacağı Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nın yeni sezonunda ilk yarış 27 Mayıs Cumartesi, ikinci yarış ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sezon boyunca Red Bull TV’de yayımlanacak DTM Serisi, Almanya'daki Oschersleben Arena’da start alacak.

Ayhancan Güven, GT3 sınıfı otomobillerin yer aldığı bu seride yarışan ilk Türk pilot olacak. Daha önce Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup’ta yarışan genç sporcu, Porsche Fabrika takımı pilotu olarak KÜS Team Racing adına Porsche GT3R ile yarışacak.

Sıradaki Haber
Kırklareli'nde çim hokeyi heyecanı yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
17:11
Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk kez görüntülendi
17:15
ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
17:00
Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni taşıyan tekne kayboldu
16:52
Pakistan'da 13 metre uzunluğundaki balina kıyıya vurdu
16:46
Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kiloluk bomba nedeniyle tahliye edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Sınıfının en iyisi 27 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ