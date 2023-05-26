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Spor
AA 26.05.2023 15:40

Milli sporcu Birgül Erken Serbest Dalış Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, Bahama Adaları'nda 20-30 Temmuz'da gerçekleşecek Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu Birgül Erken Serbest Dalış Dünya Kupası'na hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Birgül Erken, Bahama Adaları'nda yapılacak yarışlar için uzun süredir çalıştığını söyledi.

"Akciğerlerimi derinlere hazırlamak için birçok antrenman yaptım"

Birgül, Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nın dünyanın en prestijli yarışlarından biri olduğunu aktardı.

"Dünyanın en prestijli yarışmasında 42 sporcu arasında yer alacağım. Fiziksel ve mental olarak bütün hazırlıklarım tamamlandı. Ancak yarışma çok maliyetli. Dolayısıyla benim de küçük bir sponsor ihtiyacım var. Akciğerlerimi derinlere hazırlamak için birçok antrenman yaptım. Yıl boyunca havuzda yaptığım çalışmaların yanında şimdi deniz çalışmaları da başladı. Tüm bunların yanında sağlıklı yaşam, doğru beslenme, akıllı antrenmanlar, sabır ve vazgeçmeme hikayesi var."

"Ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim"

Birgül Erken, yarışın 20 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

"Bu noktaya kendi başıma geldim. Destek gelirse antrenmanlarımı daha verimli geçirip ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğim. İnanıyorum ki daha derinlere inip daha büyük bir başarıya imza atacağım, yarışta dalacağım yer 203 metrelik bir çukur. Tüm süreç daldığınız andan itibaren canlı olarak izlenebiliyor. 2 yıl önce de 2021'de pandemide ülkemi temsil etmiştim. Ay yıldızlı bayrağımızı yine en iyi şekilde temsil edeceğim."

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