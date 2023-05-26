3x3 Erkek ve Kadın Basketbol Milli Takımları kampa girecek

3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 10-11 Haziran tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Milliler, elemeler öncesinde 5 Haziran Pazartesi günü Kocaeli'nde kamp çalışmalarına başlayacak.

Barış Süer'in çalıştırdığı 3x3 Erkek Basketbol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Hakan Destanoğlu (Beylikdüzü Basketbol), Göktürk Gökalp Ural (Etimesgut Belediyesi), Abdullah Güçlü, Berke Baran Akçam (İlkler Şehri Uşak), Berk Nehir Çağlıyan (Karamürsel GSK), Oğuzhan Tosun (OGM Ormanspor), Mert Yavi (Semt 77 Yalova Acarspor), Bertan Baştan (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Kupası Elemeleri'nde 10-11 Haziran tarihlerinde Slovakya’da mücadele edecek.

Kadınlar Ligi'nde ise 9-10 Haziran tarihlerinde Fransa’da, 12-13 Haziran’da Azerbaycan’da yer alacak.

Didem Süer'in çalıştırdığı 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Işılay Eğin (Botaş), Melike Yalçınkaya (Çankaya Üniversitesi), İlknur Yıldızhan Çetin (Elazığ İl Özel İdare), Doğa Adıcan (Fenerbahçe Alagöz Holding), Miray Uzunoğlu (HDI Sigorta Yalova VIP), Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol), Gülşah Duman Bıçakçı, Duygu Özen, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Nihal Güngör Yıldırım, Ebru Torun (Tarsus Belediyesi)