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Spor
AA 26.05.2023 15:57

Kırklareli'nde çim hokeyi heyecanı yaşandı

Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 başladı.

Kırklareli'nde çim hokeyi heyecanı yaşandı
[Fotograf: AA]

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çim hokey sahasında yapılan günün ilk karşılaşmasında HC Luxembourg ile SLF Mesaicos 2-2 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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