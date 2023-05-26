Kırklareli'nde çim hokeyi heyecanı yaşandı

Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

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Çim hokey sahasında yapılan günün ilk karşılaşmasında HC Luxembourg ile SLF Mesaicos 2-2 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.