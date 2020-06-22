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Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Avustralyalı Tomi Juric'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp açıklamasında, takım ve teknik ekipe yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusunun, karantinaya alındığı belirtildi.
CSKA Sofya'nın geçen sezon kadrosuna kattığı Juric, Avustralya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada 8 gole imza attı.
Etiketler: Bulgaristan 1. Futbol Ligi CSKA Sofya Tomi JuricSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:41
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