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Galatasaray Coşkun Özarı'yı andı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'yı vefatının 9. yılında andı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Etiketler: Galatasaray teknik direktör Coşkun ÖzarıSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:31
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