İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Burnley'i 2-0 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.

31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.

Liderin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Liverpool da rakibi Watford'u 2-0 mağlup etti. Liverpool, Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı.

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Chelsea, sahasında Brentford'a 4-1 mağlup oldu.

Premier Lig'de 73 puanı bulunan Manchester City'yi, 72 puanlı Liverpool ve 59 puanlı Chelsea izledi.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Ligdeki çıkışını sürdüren ve art arda 6. galibiyeti alan Barcelona, bir maçı eksik olmasına rağmen, Sevilla ve Atletico Madrid ile puanını eşitleyip (57), averajla 2. sırada yükseldi.

La Liga'da 69 puanla lider durumda olan Real Madrid, en yakın rakiplerinin 12 puan önünde yer alıyor.

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Inter, Juventus'u deplasmanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

Ligde halen 1 maçı eksik olan Inter, ligde bu hafta maçını henüz oynamamış 66 puanlı lider Milan'ın 3 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Milan ise Napoli'nin aldığı galibiyet sonrası ikinci sıraya geriledi. Milan bu akşam Bologna ile karşılaşacak.

Serie A'nın 31. haftasında Napoli ve Milan (1 maç eksik) 66 puanla zirvede yer alırken, bu iki takımı 63 puanla Inter (bir maçı eksik) ve 59 puanla Juventus izliyor.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 yendi.

Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise evinde Leipzig'e 4-1 yenilerek liderle arasındaki puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen, evinde Hertha Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'da 28. hafta sonunda 66 puana sahip Bayern Münih'i, 57 puanlı Borussia Dortmund ve 51 puanlı Bayer Leverkusen izledi.

Ligue 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Lorient'i 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. ve 90. dakikalarda Neymar, 28. ve 67. dakikalarda Kylian Mbappe ve 73. dakikada Lionel Messi attı. Lorient'ın tek golü ise 56. dakikada Terem Moffi'den geldi. Bu skorla puanı 68'e ulaşan PSG, 12 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Olimpik Marsilya ise deplasmanda Saint-Etienne'i 4-2 mağlup etti. Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Arka arkaya 3. maçını kazanan Olimpik Marsilya, puanını 56'ya yükseltti.

PSG, 68 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanlı Olimpik Marsilya ve 53 puanlı Rennes, Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 47 puanla 7. sırada bulunuyor.