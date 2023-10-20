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Spor
İHA 20.10.2023 11:33

Avrupa'da dev maçların haftası

Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da bu hafta sonu dev karşılaşmalar oynanacak.

Avrupa'da dev maçların haftası

Futbolda milli mesainin sona ermesinin ardından ligler, kaldığı yerden devam ediyor.

Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A, bu hafta sonu dev karşılaşmalara sahne olacak.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadele 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Dev maç öncesi sarı-kırmızılılar, 22 puanla 2. sırada bulunuyor. 16 puan toplayan siyah-beyazlılar ise ligde 4. basamakta yer alıyor.

Arsenal, Chelsea karşısında liderlik için sahaya çıkacak

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'de oynanacak 9. hafta müsabakası 21 Ekim Cumartesi saat 19.30'da başlayacak.

Bu sezon lige iddialı bir başlangıç yapan Arsenal, topladığı 20 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Kötü gidişat devam eden Chelsea ise topladığı 11 puanla 11. basamakta.

Real Madrid Sevilla deplasmanında

İspanya La Liga'da haftanın önemli maçında Sevilla ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak

10. hafta karşılaşması 21 Ekim Cumartesi saat 19.30'da oynanacak. Müsabaka öncesi ligde 24 puanı bulunan Real Madrid zirvede yer alıyor. Sevilla ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

Milan, Juventus'u konuk edecek

İtalya Serie A'da ise Milan-Juventus karşılaşması oynanacak. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maç 22 Ekim Pazar günü saat 21.45'de başlayacak.

Geride kalan 8 haftada 21 puan elde eden Milan, ligde liderlik koltuğunda oturuyor. 17 puanlı Juventus ise 3. sırada yer alıyor.

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