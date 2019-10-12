Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı serbest antrenman etaplarıyla Afyonkarahisar'da başladı.

Pist alanında serbest antrenmana çıkan iki Türk sporcu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açarak "asker selamı" gönderdi.

Türk sporculardan Birkan Polat, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı yapılıyor. Bu operasyonda görev alan tüm Mehmetçiklerimize serbest antrenmanda 'asker selamı' gönderdim. Dualarımız ve kalbimiz hep onlarla beraber. Biz de bu şampiyonada Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA