Avrupa Şampiyonası'nda Mehmetçiğe selam12 Ekim 2019 Cumartesi 16:13 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:32
2018 Türkiye Motosiklet Akrobasi Türkiye Şampiyonu Birkan Polat, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açarak asker selamı gönderdi.
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı serbest antrenman etaplarıyla Afyonkarahisar'da başladı.
Pist alanında serbest antrenmana çıkan iki Türk sporcu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açarak "asker selamı" gönderdi.
Türk sporculardan Birkan Polat, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı yapılıyor. Bu operasyonda görev alan tüm Mehmetçiklerimize serbest antrenmanda 'asker selamı' gönderdim. Dualarımız ve kalbimiz hep onlarla beraber. Biz de bu şampiyonada Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA