Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.

81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi mağlup eden Elif Güneri, şampiyonada finale yükselen üçüncü milli sporcu oldu.

Kaynak: AA