Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de finale çıktı.

69 kilo yarı final müsabakasında ev sahibi Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı.

Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA