Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup karşılaşmaları da tamamlandı.

Karşılaşmalar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde, C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica, E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.

I Grubu'nun ikincisini belirleyecek mücadelede Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oldu.

Müsabakayı 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, grupta 3. sırayı alarak turnuvadan elendi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Leicester City'nin formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı.

Ev sahibi Leicester City'nin golleri, 12. dakikada Cengiz ve 14. dakikada Barnes'tan geldi.

Leicester City bu sonuçla G Grubu'nu zirvede tamamladı.

Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, milli futbolcunun 90 dakika sahada kaldığı Celtic deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Lille, H Grubu'nda Milan'ın arkasında ikinci olarak tur atladı.

Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.

Son maçların ardından G Grubu'nda Leicester City ve Braga, H Grubu'nda Milan ve Lille, I Grubu'nda Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv, J Grubu'nda Tottenham ve Antwerp, K Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Wolfsberger, L Grubu'nda da Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna yükseldi.

TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1

Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4

Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2

Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2

E Grubu:

PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0

Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0

Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1