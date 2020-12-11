Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes İspanya'da yenildi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 76-74 yenildi.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.
İlk çeyrek sonucu: Valencia Basket 19-23 Anadolu Efes
İlk yarı sonucu: Valencia Basket 40-38 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek sonucu: Valencia Basket 54-60 Anadolu Efes
Maç sonucu: Valencia Basket 76-74 Anadolu Efes
Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.
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