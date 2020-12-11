La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.

İlk çeyrek sonucu: Valencia Basket 19-23 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Valencia Basket 40-38 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: Valencia Basket 54-60 Anadolu Efes

Maç sonucu: Valencia Basket 76-74 Anadolu Efes

Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.