Süper Lig’in 12. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek MKE Ankaragücü’nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."