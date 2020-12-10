Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MKE Ankaragücü'nde 3 koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu toplam 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig’in 12. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek MKE Ankaragücü’nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
"Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs testleri sonucunda, 1 futbolcumuzun, sağlık ekibimizden 1 kişinin ve idari personelimizden 1 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
Test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."
Bilgilendirme— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 10, 2020
https://t.co/Y9KYifJorM#Ankaragücü pic.twitter.com/cQzt0hi8pT
Etiketler: Koronavirüs MKE Ankaragücü
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