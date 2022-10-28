Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, 5. hafta maçları sona erdi.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golleri Enner Valencia, Miha Zajc ve Emre Mor'dan gelirken, konuk ekip Amine Gouiri (2) ve Martin Terrier ile ağları sarstı.

Bu sonuçla 11 puana sahip iki takımdan lider Fenerbahçe ve ikinci Rennes arasında son 16 turuna doğrudan katılım hakkı verecek liderlik mücadelesi, son haftaya taşındı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

Grubun diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, ağırladığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. İlk ikiye kalma şansı kalmayan takımlardan ev sahibi ekipte Omri Altman (2) ve Rafael Lopes, Ukrayna temsilcisinde Vladyslav Vanat ve Denys Garmash (2) golleri kaydetti.

Trabzonspor, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Bordo-mavililerin golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'dan geldi.

Grubun diğer maçında Ferencvaros, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.

Liderlik şansı kalmayan Karadeniz temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde turnuvada play-off turu maçlarına çıkacak. Trabzonspor, grup üçüncüsü olması halinde ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Öne çıkan karşılaşmalarda, İngiltere'nin Manchester United takımı, konuk ettiği Moldova temsilcisi Sheriff'i Diogo Dalot, Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve E Grubu'nda ilk iki sıra içinde yer almayı garantiledi.

PSV ise konuk ettiği Arsenal'i Veerman ve De Jong'un golleriyle 2-0 yenerek sürprize imza attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere): 2-0

Fenerbahçe - Rennes (Fransa): 3-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-3

Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-1

Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-2

Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz): 1-0

Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova): 3-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya): 0-2

HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya): 1-2

Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor: 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa): 1-1