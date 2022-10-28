Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un Avrupa'da deplasman galibiyeti hasreti sürdü
[Fotograf: AA]
UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Karadeniz ekibi, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
İkinci sıradaki yerini koruyamadı
Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.
Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.
Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.
Etiketler: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
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