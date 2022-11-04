Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapıldı ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları sona erdi.
Gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United, Villarreal ve Nice son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht, Lech Poznan ve Partizan play-off turu oynama hakkı elde etti.
B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
Lech Poznan-Villarreal: 3-0
Hapoel Beer Sheva-Austria Wien: 4-0
FCSB-West Ham United: 0-3
Silkeborg-Anderlecht: 0-2
Partizan-Slovacko: 1-1
Köln-Nice: 2-2
Etiketler: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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