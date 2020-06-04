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Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonalarının yeni tarihleri belli oldu.
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 17-20 Aralık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9-13 Aralık, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın ise 26-29 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.
Yarışların formatının ve yapılacak yerlerin değişmeceği belirtildi.
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