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2020 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası 2021'de yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 2021'de yapılacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 2-7 Haziran'da yapılması planlanan fakat koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonanın 2021'de yapılacağı duyuruldu.
Yaklaşık 600 sporcunun yarışacağı Para Atletizm Avrupa Şampiyonası, 26 Mart'ta ertelenmişti.
Etiketler: 2020 Para Atletizm Avrupa ŞampiyonasıSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 18:48
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