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Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcumuz Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi.— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) June 4, 2020
Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues’e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. @7GRodrigues pic.twitter.com/rF220e0lZ0
Etiketler: Fenerbahçe Garry Rodrigues üçüncü kez baba olduSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 18:43
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