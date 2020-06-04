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Wigan Athletic'i Hong Konglu Wai satın aldı
Hong Konglu iş adamı Au Yeung Wai, İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i satın aldı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Wigan Athletic'in hisselerinin büyük bir çoğunluğunun Wai'nin sahibi olduğu Next Leader Fund tarafından alındığı duyuruldu.
Championship'te 41 puanla 20. sırada bulunan Wigan Athletic, kümeden düşme potasından 2 puan uzaklıkta.
İngiltere Futbol Ligi (EFL), koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
Etiketler: Wigan Athletic İngiltere Championship Au Yeung WaiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 19:20
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