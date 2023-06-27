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Spor
AA 27.06.2023 09:00

Avrupa Altın Ligi şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü

Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Avrupa Altın Ligi şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü
[Fotograf: AA]

İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcuların büyük bir kısmı, tatil için iniş sonrası farklı noktalara hareket etti. Kalan voleybolcular ise takım otobüsü ile havaalanından ayrıldı.

Milli sporcu Kaan Gürbüz, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

"Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandık. İstikrarlı olduğumuzu gösterdik. Takımda herkes çok yorgun. Kimse dinlenemeden kampa girdik. Buna rağmen şampiyon olduk."

Gürbüz, en değerli oyuncu (MVP) seçilmeyi hiç beklemediğini söyledi.

"Çok garip bir duygu. Son maçta gösterdiğim performans, MVP seçilmemde etkili olabilir. Takımım için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum."

Ay-yıldızlı sporculardan Vahit Emre Savaş, şampiyonluğu ülkeye armağan ettiklerini belirtti.

"Şimdi sırada Challenger Kupası var. Eksiklerimizi bu turnuvada gördük. Artık daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvesini yemek istiyoruz."

Milli takımın yardımcı antrenörü Umut Çakır, grupta yaptıkları altı maçın beşini kazandıklarını aktardı.

"Çok yorucu maçlar oldu. Hırvatistan'da iki maç zor geçti. Çekya maçı da çok zor geçti. Çok mücadele ettik ve sonuç olarak şampiyon olduk. Şimdi biraz dinleneceğiz ve sonrasında Challenger Kupası için hazırlıklara başlayacağız."

Çakır, erkek voleybolu açısından önemli bir yaz olacağını belirtti.

"İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra Challenger Kupası'na odaklanacağız. Milletler Ligi'de olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemeleri olacak. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum."

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