Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Filenin Efeleri'ni kutladı:
"CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, “Filenin Efeleri”ni yürekten tebrik ediyorum."
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, “Filenin Efeleri”ni yürekten tebrik ediyorum. ???????????? pic.twitter.com/oZ5qjT2is6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2023