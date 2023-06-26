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Gündem
TRT Haber 26.06.2023 14:55

CHP yerel seçim hazırlığına başlıyor

Kurban Bayramı tatili sonrası siyaset hareketleniyor, meydanlar ısınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla sahaya inmeye hazırlanıyor. Öncelik, CHP'nin az oy aldığı bölgelere verilecek.

CHP yerel seçim hazırlığına başlıyor
[Fotograf: AA]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A takımı ile il ziyaretlerine çıkacak. İlk durakları, partinin az oy aldığı iller olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı sonrası saha çalışmalarına ağırlık verecek. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine ziyaret ettikleri ilde saha çalışmaları yapmaları talimatını verdi. Milletvekilleri bu kapsamda kanaat önderlerini, meslek örgütlerini, odaları ve esnafı ziyaret edecek. İl gezilerinde hazırlanan raporlar genel merkeze iletilecek. 

Gençlerin eleştirileri dinlenecek

Kılıçdaroğlu, Temmuz ayında partisinin il gençlik kolları başkanları toplantısına da katılacak. Partili gençlerin görüş ve eleştirilerini dinleyecek. Toplantıda kapsamlı seçim değerlendirmesi yapılacak. 

Yaz sürecinde belediye başkanları ve gençlik kolları için düzenlenenler başta olmak üzere parti içi eğitimler de sürecek.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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