Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" sözleri yer aldı.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MUpyJeynlY