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Gündem
TRT Haber 26.06.2023 14:00

Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" sözleri yer aldı.


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Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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