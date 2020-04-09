Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet'te dünya 1 numarası... Geçtiğimiz sene Anthony Dirrell ile tartışmalı bir maç oynamış, maçın galibi hakem kararıyla Dirrell ilan edilmişti. Sonrasında Yıldırım'ın itirazları kabul edildi ve başarılı boksör Meksikalı David Penavidez ile unvan rövanş maçına çıkacak.

Koronavirüs sebebiyle tarihi henüz belli olmayan karşılaşma öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Yıldırım, TRT SPOR Instagram hesabında soruları yanıtladı.

"Hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız"

Şu an koronavirüs nedeniyle izole bir ortamda çalışmalarına devam ettiğini belirten Yıldırım, Dirrell maçında yaşananları ve Penavizdez mücadelesi hakkındaki düşüncelerini anlattı

"Bana çok büyük haksızlık yapılmıştı. İtirazımız kabul edildi ve Penavidez ile şampiyonluk maçına çıkacağız. 10. raundda maç kesilmişti. Gözünüz arkada kalmasın, hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız. İnşallah Türkiye'ye o şampiyonluğu getireceğiz."

"Çalışmaya son gaz devam"

"Şu an 2 antrenman yapıyoruz. 3 antrenmana çıkaracağız. Çalışmaya son gaz devam edeceğiz" diyen Yıldırım, olası bir Penavidez galibiyetinin ardından işinin daha zor olacağını belirtti. Türk boksör, "Şampiyon olmak zor, şampiyon kalmak daha da zor." açıklamasını yaptı.

Avni Yıldırım, profesyonel boks tarihinde bir ilki de gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Eğer şampiyon olursam ilk unvan koruma maçımı Türkiye'de yapmak istiyorum." dedi.