Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik eğitim çalışmalarının "online" devam ettiği kaydedildi.

Son başvuru 3 Haziran

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek seminerle ilgili şöyle denildi:

"6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun internet sitesinden ulaşılabilir."