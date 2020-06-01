Haber Giriş: Kaynak: AA
Atletizm antrenörlerine "online" seminer verilecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 6-7 Haziran tarihlerinde antrenörlere yönelik video konferans yöntemiyle seminer düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik eğitim çalışmalarının "online" devam ettiği kaydedildi.
Son başvuru 3 Haziran
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek seminerle ilgili şöyle denildi:
"6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun internet sitesinden ulaşılabilir."
Etiketler: online seminer Atletizm antrenörleriSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:01
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