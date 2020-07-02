Bu sezon defansif katkısının yanında Beşiktaş’ın hücum futbolunda da önemli rol üstlenen Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa konuştu.

Türkiye’ye geldiği günden beri hayatından memnun olduğunu dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, "Birçok kez söyledim, burada insanlar çok misafirperver. Beni çok iyi karşıladılar ve hep yardımsever davrandılar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın ve Türkiye’nin hem kendisine hem de ailesine yaşattığı deneyimi anlatan Kanada'lı futbolcu, "Hayatımız, buradaki insanların yardımları sayesinde çok kolaylaştı ve deneyimimiz harika bir yolculuğa dönüştü” şeklinde konuştu.

Geleceği hakkında da konuşan Atiba, "Hala kendimi çok iyi hissediyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra Beşiktaş’ta teknik heyette görev almak isterim. Umarım gerçekleşir" dedi.